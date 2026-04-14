Rok trajanja hrane posle Uskrsa: Evo koliko mogu da stoje jaja, meso i kolači

Iako deluje da pojedine namirnice mogu trajati danima, stručnjaci upozoravaju da sa ostacima hrane ne treba rizikovati.

Pravilno čuvanje i pravovremena konzumacija ključni su za očuvanje zdravlja!

Koliko dugo mogu da stoje kuvana jaja

Kuvana jaja, koja su simbol Uskrsa, mogu da traju relativno dugo – ali samo pod određenim uslovima. Ako su sve vreme bila u frižideru i nisu oštećena, možemo ih jesti do 7 dana nakon kuvanja.

Međutim, ako su stajala na sobnoj temperaturi (što je čest slučaj tokom praznika), trebalo bi da ih pojedemo već isti ili najkasnije naredni dan.

Pečenje i meso

Pečeno meso, poput jagnjetine, piletine ili svinjetine, može da se čuva u frižideru najviše do 4 dana.

Važno je da ga pre ponovne konzumacije dobro podgrejemo, ali i da ga ne podgrevamo više puta, jer se time povećava rizik od razvoja bakterija.

Salate sa majonezom najbrže se kvare

Ruska i francuska salata spadaju u najosetljivije namirnice na uskršnjoj trpezi.

Zbog sastojaka poput jaja i majoneza, preporučuje se da ih pojedemo u roku od najviše 3 dana i da ih stalno držimo u frižideru.

Kolači i hleb

Kolači mogu trajati različito u zavisnosti od sastava:

kremasti kolači – do 3 dana u frižideru

suvi kolači – do 7 dana ako se čuvaju na suvom mestu

domaći hleb – oko 3 do 5 dana

Kada je trenutak da bacimo hranu?

Opšte pravilo je da većina uskršnje hrane u frižideru može da stoji 3 do 4 dana, nakon čega više nije bezbedna za konzumaciju.

Ako primetimo neprijatan miris, promenu boje ili teksture, hranu treba odmah baciti – bez razmišljanja.

Kako da hrani produžimo rok trajanja?

Ako znamo da nećemo stići da pojedemo sve, najbolje rešenje je zamrzavanje. Na taj način možemo produžiti rok trajanja i izbeći bacanje hrane, ali je važno da to uradimo što pre, dok je hrana još sveža.

Zajecaronline/SrbijaDanas

