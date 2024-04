RODITELJI DANKE ILIĆ NA SASLUŠANJU! Ivana i Miloš Ilić daju izjave u tužilaštvu!

Roditelji Danke na saslušanju

Roditelji dvogodišnje Danke Ilić, Miloš i Ivana danas su ispitani u svojstvu svedoka u Višem Javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Roditelji van sebe

“Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života. To su monstrumi, ono sto proživljavamo sve vreme je neopisivo. To može da razume samo onaj ko je roditelj”, rekao je otac Danke, Miloš Ilić.

“Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, nista ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zašto nisu pomogli, nego su ovo uradili. To što Ivana i ja trpimo sve vreme je strašno, zovu nas razni ljudi, vređaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao da tražim da promenim broj, ne možemo više… Kada se sve završi mi ćemo izaći u medije i sve ćemo reći”, rekao je Miloš Ilić.

D. D. i S. J. osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, biće upućeni na psihijatrijsko veštačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Ali čim se za to steknu uslovi. Odnosno čim više ne bude neophodno njihovo prisustvo dokaznim radnjama koje se trenutno provode. Njima pritvor po rešenju sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zaječaru ističe 3.maja. I nakon toga će biti doneta odluka o eventualnom produženju pritvora.

– Otac osumnjičenog. D.D. će biti ponovo saslušan u svojstvu osumnjičenog, ukoliko se izjasni da želi da da iskaz, obzirom da se prilikom prvog saslušanja branio ćutanjem. Trenutno se rade veštačenja bioloških tragova (DNK veštačenja), a obaviće se i psihijatrijsko veštačenje osumnjičenih lica čim se za to steknu uslovi – kažu u VJT “Zaječar”.

Meštani sela Zlot održali su zbor kako bi udruženim snagama obišli sva imanja i u slučaju da primete bilo šta sumnjivo to prijave organima reda. Kako ističu meštani okupila ih je tuga i briga zbog svega što se dogodilo malenoj Danki Ilić.

