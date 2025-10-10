Izdvajamo Sport Vesti

Rinderkneš se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju

10.10.2025.
Arthur Rinderknech foto: (AP Photo/Andy Wong)

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju pošto je neočekivano lako pobedio Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) za sat i 29 minuta.

Francuz, 54. na ATP listi, nije imao problema sa 13. sa liste Ože-Alijasimom.

U oba seta Rinderknešu je bio dovoljan po jedan brejk, pošto rivalu nijednom nije dozvolio da mu oduzme servis.

Rinderkneš će u polufinalu igrati protiv pobednika današnjeg četvrtfinala u kom se sastaju Australijanac Aleks de Minor i Rus Danil Medvedev.

Prvi polufinalni par čine Novak Đoković i teniser iz Monaka Valentin Vašero, čiji je meč zakazan za sutra ujutro po srpskom vremenu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

