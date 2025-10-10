Rinderkneš se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju pošto je neočekivano lako pobedio Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) za sat i 29 minuta.

Francuz, 54. na ATP listi, nije imao problema sa 13. sa liste Ože-Alijasimom.

U oba seta Rinderknešu je bio dovoljan po jedan brejk, pošto rivalu nijednom nije dozvolio da mu oduzme servis.

Rinderkneš će u polufinalu igrati protiv pobednika današnjeg četvrtfinala u kom se sastaju Australijanac Aleks de Minor i Rus Danil Medvedev.

Prvi polufinalni par čine Novak Đoković i teniser iz Monaka Valentin Vašero, čiji je meč zakazan za sutra ujutro po srpskom vremenu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…