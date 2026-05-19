Puding od limuna je kremasta letnja poslastica koja osvežava!

U toplim danima svi traže lagane poslastice, a upravo puding od limuna spada u najpopularnije letnje deserte. Njegova kombinacija slatkog i kiselkastog ukusa daje savršenu ravnotežu, dok kremasta tekstura čini da se bukvalno topi u ustima.

Posebna prednost ovog recepta je što ne zahteva komplikovanu pripremu niti dugačko kuvanje. Za samo nekoliko minuta možete dobiti teksturu koja se nakon hlađenja pretvara u savršeno osvežavajući slatkiš. Limun daje prirodnu svežinu i laganu aromu, dok slatka pavlaka stvara bogatu, svilenkastu strukturu.

Sastojci:

200g slatke pavlake

75 g šećera

35ml soka od limuna

rendana korica 1/2 limuna

1 kašičica ekstrata vanile

Priprema:

1. U šerpu sipajte slatku pavlaku, šećer i rendanu koricu limuna, pa zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi i smesa ne postane blago gusta. Važno je da ne proključa kako bi tekstura ostala kremasta i glatka.

2. Kada se smesa skloni sa ringle, dodaje se limunov sok i vanila. Limun će prirodno zgusnuti kremu i dati joj prepoznatljivu osvežavajuću notu. Sve dobro promešajte da se ukusi sjedine.

3. Na kraju, smesu procedite da uklonite koricu, sipajte u čaše ili izdubljene limune i ostavite u frižideru najmanje jedan sat da se stegne i ohladi.

Zajecaronline/24sedam

