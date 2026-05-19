Ćerka Megan Markl sa samo 4 godine mami bira autfite!

Ćerka Megan Markl i princa Harija već uveliko pomaže mami oko izbora garderobe, a ta vest šokirala je mnoge s obzirom da devojčica ima tek 4 godine.

Vojvotkinja od Saseksa je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila redak i izuzetno emotivan uvid u svoj privatni život, pokazavši koliko je bliska sa svojom četvorogodišnjom ćerkom, princezom Lilibet.

Lepa četrdesetčetvorogodišnja vojvotkinja objavila je selfi iz svog prostranog i luksuznog garderobera. Odevena u upečatljivu, potpuno roze odevnu kombinaciju, Megan je pozirala ispred velikog ogledala, dok je mala Lilibet sedela na podu ispred nje, očigledno joj pomažući oko odabira modnih detalja.

„Mamin mali pomoćnik“, napisala je Megan nežno u opisu ove fotografije, što je odmah izazvalo lavinu pozitivnih komentara njenih obožavalaca širom sveta.

Megan je sa suprugom, princom Harijem (41), i decom uživala u pravoj magiji. Cela porodica, uključujući i sedmogodišnjeg princa Arčija, provela je nezaboravan odmor u Diznilendu u Kaliforniji.

