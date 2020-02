Richie Ramone u Omladinskom centru

Prvi put, jedan od članova legendarnog pank rok benda „The Ramones“, Richie Ramone, nastupiće u Zaječaru.

Richie Ramone (Richard Reinhardt) je jedan od trojice živih članova Ramones-a, uz basistu CJ Ramonea i, takođe bubnjara, Marky Ramonea. Richie se Ramonesima pridružio u februaru 1983. godine, neposredno pre izlaska veoma anemičnog albuma Subterranean Jungle, nakon što je Marky morao da napusti bend zbog problema sa alkoholom. Richie važi za najbržeg i najmoćnijeg bubnjara Ramonesa, a bendu je svakako doneo tvrđi i brži zvuk, što se već oseća na narednom albumu.

Sa Ramonesima je odsvirao preko 500 živih nastupa i snimio ukupno 3 studijska albuma: Too Tough to Die, Animal Boy and Halfway to Sanity (jedan od njihovih najzrelijih albuma). Jedini je bubnjar benda koji je pevao i lead vokale, a autor je više pesama, među kojima su najpoznatije: „Smash You“, „Humankind“, „I’m Not Jesus“, „I Know Better Now“ and „(You) Can’t Say Anything Nice“ i pre svega „Somebody Put Something in my Drink“. „Somebody Put Something in my Drink“ spada među 10 najpopularnijih pesama Ramonesa po mišljenju fanova.

Zaječarski koncert je, uz Beograd, jedini koji će svirati u Srbiji, a kao predgrupa će nastupiti duo iz Berlina, Chaos Commute.

Koncert je zakazan za 23. mart, a cene karata će uskoro biti poznate.