RHMZ: Oblaci i kiša sutra u većem delu zemlje, na planinama sneg!

Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije sutra će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje posle podne i uveče.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više.

U istočnoj polovini zemlje, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera.

Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji, a najniža temperatura će se kretati od -2 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

Sutra, u Zaječaru nas očekuje oblačno vreme uz malo sunčanih perioda. Maksimalna očekivana temperatura biće osvežavajućih 14°C , dok će se minimalna temperatura spustiti do 6°C .

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. marta, očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni.

U sredu, 18. marta, duvaće jak istočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde i sa udarima olujne jačine.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!