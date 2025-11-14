Restoran na Tajlandu postao hit: Gosti uživaju u obroku među ribama

U restoranu Pa Jit u provinciji Nakhon Pathom, oko 30 kilometara od Bangkoka, na jelovniku su ribe, ali one plivaju i po hodnicima, udaraju u noge gostiju ispod stolova, i niko se ne žali.

Ovaj porodični restoran postao je senzacija otkako se reka Tha Chin pre 11 dana izlila iz korita, prenosi AP.

Prvo su ga preplavile ribe, a zatim i talas oduševljenih gostiju sa fotoaparatima.

Osoblje u čizmama donosi činije sa ribljom supom i nudlama sa piletinom od stola do stola, a gosti poziraju ili bacaju hranu ribama da bi posmatrali uzbudljivu borbu za obrok.

Očekuje se da će Pa Jit biti pod vodom još nekoliko nedelja, jer visoke plime i kraj monsunske sezone održavaju nivo vode.

Kada se voda povuče, vlasnica će konačno odahnuti, ali priznaje da će joj nedostajati ribe i ekonomski “bum” koji donose.

