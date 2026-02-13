Reprezentativac Srbije osvojio 88. mesto na 10 kilometara!

Reprezentativac Srbije u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević osvojio je danas 88. mesto u disciplini 10 kilometara slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Milosavljević je na stazi u Tezeru zabeležio vreme 25:46.5 minuta.

Trku je završilo 111 takmičara.

Zlatnu medalju osvojio je Johanes Hesflot Klebo (20:36.2). Norvežanin je danas stigao do trećeg zlatnog odličja na Igrama u Milanu i Kortini.

Klebo je ujedno osvojio osmu zlatnu medalju u karijeri na ZOI. On je u karijeri ukupno osvojio 10 medalja na ZOI.

Srebrna medalja je pripala Francuzu Matijasu Deložu (20:41.1). Bronzano odličje je pripalo još jednom Norvežaninu Einaru Hedegartu (20:50.2).

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

