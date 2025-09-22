Radosna vest za penzionere: Od decembra povećanje za 12,2%

Društvo Izdvajamo Penzije Vesti

22.09.2025.
foto:Pixabay

Penzije u Srbiji će, kako je najavljeno, od decembra biti povećane za 12,2 odsto, pa će prosečna penzija iznositi oko 56.842 dinara.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) prosečna julska penzija iznosila je 50.662 dinara, što sa najavljenom povišicom od 12,2 odsto, prosečno penzionersko primanje povećava na pomenutih 56.842 dinara.

Podatak o avgustovskom proseku očekuje se ovih dana ali bi razlika u odnosu na julski prosek trebalo da bude neznatna, budući da je prosečna penzija po mesecima tokom ove godine varirala za svega nekoliko dinara i kretala se od julskih 50.662 dinara do 50.688 koliko je iznosila u februaru i aprilu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

