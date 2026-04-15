Put vere dug 1.100 kilometara: Banjalučanin Aleksandar Đekić krenuo biciklom ka manastiru Hilandar

Banjalučanin Aleksandar Đekić započeo je danas veliko hodočašće ka Svetoj gori i manastiru Hilandar, a put dug oko 1.100 kilometara preći će biciklom.

Polazak je upriličen iz Hrama rođenja Presvete Bogorodice (Rebrovačka crkva) nakon jutarnje molitve, gde je Aleksandar primio blagoslov sveštenstva.

Na ispraćaju su bili prisutni članovi porodice, prijatelji i sugrađani koji su došli da ga podrže u ovom nesvakidašnjem poduhvatu, a podršku mu je pružio i v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Nikola Šobot.

Vođen verom i snažnom unutrašnjom motivacijom, Aleksandar planira da do luke Uranopolis stigne za 15 dana, vozeći u proseku oko 80 kilometara dnevno.

– Na ovom putu biće iskušenja, kako fizičkih tako i psihičkih, ali uz veru i molitvu nema odustajanja – poručio je Aleksandar.

Pripreme za ovo hodočašće trajale su više od sedam meseci, a, kako ističe, najveći izazovi su vremenski uslovi i nepredvidive situacije na putu.

Ovaj poduhvat ima poseban duhovni značaj, jer Aleksandar krenuo na put iz crkve u kojoj je kršten, čime njegovo hodočašće dobija dodatnu simboliku i ličnu težinu.

Zajecaronline.com/Glassrpske/ N.B.

