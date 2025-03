PUCANO NA PROZOR DR DRAGANA MILIĆA, ON UVEREN DA JE REČ O PROJEKTILU! “Meteor sigurno nije”

Doktor Dragan Milić, lider grupe građana u Nišu, prijavio je da je na prozoru stana u Nišu primetio rupu za koju je uveren da je nastala od metka.

Policija je potom izašla na teren kako bi izvršila uviđaj.

“To sam primetio u nedelju ujutru. Tokom noći ništa nisam spazio. Potpuno sam siguran da je ta rupa nastala tokom noći, subota na nedelju. Ujutruposle buđenja sam video oštećenje na prozoru. Iskreno, prvo sam pomislio da da je to oštećenje nastalo od kamenice. Dva dana pre toga bile su demonstracije u Nišu kod Oficirskog doma. Pretpostavljao sam da je možda to neka zalutala kamenica. Nekoliko sati nakon toga, malo sam bolje pogledao i video da je to savršena rupica koja nije mogla nastati zbog kamena. Konsultovao sam se sa ljudima, rekli su mi da to najverovatnije liči na projektil, metak. Savetovali su me da to prijavim policiji, što sam i uradio”, izjavio je Milić u emisiji “Otvori oči”.

On je nakon rekonstrukcije izašao u javnost.

“Taj, hajde da kažem projektil, putanja koja se dobija time što spojite dve tačke na prozoru, pokazivala je jedan prozor sa kuće koja. Da li je napuštena, oronula, preko puta zgrade… Sa tog prozora kada dođete i upalite laser, kroz rupicu koja se dešava i ide sa te strane. Imate onda završetak te linije bukvalno na mom jastuku, gde je moja glava kad spavam. Ne treba mi nikakvo dalje obrazloženje”, izričit je Dragan Milić.

Oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, koje je saopštilo da postoji verovatnoća da je oštećenje na prozoru nastalo dejstvom projektila.

“Osnovno javno tužilaštvo je izdalo korektno saopštenje. Oni ne mogu konkretan odgovor u ovom trenutku, ali su lepo rekli da postoji verovatnoća da je reč o projektilu. Ja lično, kao i ostali ljudi koji su videli snimke, ali i dolazili, konstatovali da je to projektil. Ako nije projektil, ne znam šta je, ali meteor sigurno nije”, rekao je doktor.

Doktor je upitan da prokomentariše nalaz policije. Koja tvrdi da je na lokalu ispod ranije nastala rupa, ali da vlasnik to nije prijavio policiji, već da je sam sanirao oštećenje.

“Ne znam kakve to ima veze sa ovim. Ako na lokalu ispod niko nije prijavio… a imate sumnju da neko puca na ovo, a vi to ne prijavljujete, meni je to malo čudno. Onda sami to promenite. Pa da li imate dokaze ili samo da vam verujemo na reč? To ne želim da komentarišem. Ljudi koji su to videli, rekli, njihov je problem. Ja sam prijavio nešto drugo što se desilo u noći između subote i nedelju”, rekao je Milić.

Uputio je zahvalnost nadležnim organima koji su, kako kaže, uradili svoj posao korektno i profesionalno.