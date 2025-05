PRVO OGLAŠAVANJE SAŠE MIRKOVIĆA IZ BOLNICE! NAPADNUT KUKAVIČKI S LEĐA, PA GA NA PODU MUČKI ŠUTIRALI U GLAVU

Prvo oglašavanje Saše Mirkovića iz bolnice

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković brutalno je napadnut u Zagrebu.

U pitanju je pokušaj ubistva i kukavički potez kriminalca poznatog policiji Velibora Popovića Popa.

“Da me ne bi svi zvali, situacija je sledeća. Izašao sam iz automobila, krenuo da uđem u hotel. To se desilo na metar ipo od hotela. Čovek me udario sa ledja. Bio je sa Boškom Jankovićem. Nosili su neke akreditacije. Pao sam i on je nastavio da me šutira u glavu. Da bi se zaštitio tom prilikom sam postavio ruke, jer sam bio na patosu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubistva, i evo to se obistinilo.”

”Sad pitam ovog tužioca što je odbio moju prijavu i nije proverio ništa, je l vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i mučki sa leđa ubijaju? Ili pokušavaju da se ubiju? To se desilo u centru Zagreba ispred hotela “Šeraton”. Dao sam iskaz Zagrebačkoj policiji, ja se nadam da će da bude procesuiran i policiji počinilac kao i svi ovi banditi koji su sa njim na vezi. Eto. Toliko svima i nemojte više da me zovete novinari. Ovo je direktno od mene.”

”Spremam se za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mesta. Baš zato što sam štitio glavu. Živi i srećni bili. Svi! I sva deca i svi ljudi na ovom svetu. A ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa treba da idu tamo gde im je mesto i da ih niko ne izvadi odatle. A ne da se busaju u pleća kako su oni najjači”.

Nakon što se u medijima pojavila dezinformacija da je Saša Mirković učestvovao u tuči ispred hotela u Zagrebu, “Dnevnom avazu” su se javili predstavnici ekipe Hype TV koji su demantovali ove navode.

“On nije učestvovao u tuči. Oni su počeli da razgovaraju, a onda ga je počeo udarati s leđa. On nije uspeo ni da udari napadača, niti bilo šta drugo. Samim time on nije mogao biti učesnik u tuči, nego je mučki napadnut”, kazali su izvori Hype TV-a za “Avaz”.

Zaječarline/E.B./Hypetv.rs