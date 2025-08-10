Proslavljena gradska slava u Donjem Milanovcu

Donji Milanovac je svečano obeležio gradsku slavu – Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Proslava je započela večernjom službom sa petohlebnicom u hramu Svetog Nikole, kojom je načalstvovao mitropolit timočki Ilarion, uz prisustvo brojnih sveštenika i monaha.

Po završetku bogosluženja, održana je litija tokom koje su nošene čudotvorna ikona Svetog Pantelejmona i ikona Svetog Trifuna, doneta na poklon vernicima iz manastira Tumane blagoslovom igumana Dimitrija Plećevića.

Nakon molitvenog hoda, mitropolit Ilarion uručio je arhijerejske pohvalnice zaslužnim pojedincima za obnovu hrama, dok je predsedniku opštine Majdanpek, Draganu Popoviću, u znak zahvalnosti darovao Sveto jevanđelje.

Na sam dan praznika, 9. avgusta 2025. godine, nakon osvećenja novog živopisa u donjomilanovačkoj crkvi, koji je izradio g. Stanoje Bogićević, služena je sveta arhijerejska Liturgija.

Sabranjem je načalstvovao Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki g. Ilarion, uz sasluženje igumana manastira Bukovo arhimandrita Kozme, igumana manastira Gornjak arhimandrita Gavrila, kao i sveštenstva više eparhija. Bogosluženje je dodatno ulepšalo pojanje protopsalta Georgija Goceta Sekuloskog sa pojcima iz MPC.

Slavske darove prineo je ovogodišnji domaćin, predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović.

U obraćanju, vladika je domaćinima čestitao slavu i podsetio na reči apostola Pavla da svaki hrišćanin, bez obzira na društvenu ulogu, pre svega treba da bude „vojnik Hristov“ i da duhovni poziv stavlja ispred svih zemaljskih obaveza.

Zajecaronline/eparhijatimocka/N.B.

