Pripreme za prvenstvo: Prijateljske utakmice Đerdapa i Brodoremonta

Fudbaleri Đerdapa, u sklopu priprema za novo prvenstvo Srpske lige Istok, odigraće prijateljsku utakmicu protiv Hajduk Veljka u Negotinu u subotu, 9. avgusta.

Ovo će biti generalna proba i prilika da trener Nenad Antonijević još jednom proceni formu svih igrača koji se bore za mesto u startnoj postavi.

Utakmica počinje u 18 sati, a prvo jesenje kolo Srpske lige Istok igraće se 16. avgusta.

Fudbaleri Brodoremonta takođe će imati proveru forme u okviru priprema, kada će 10. avgusta gostovati Braniku, timu iz niže lige. Ova utakmica u Štubiku počinje u 18 sati.

Konferencija klubova biće održana 14. avgusta u Klokočevcu sa početkom u 18 sati, a novo prvenstvo startuje 23. avgusta, kada su zakazani mečevi prvog jesenjeg kola.

Zajecaronline/tvkladovo/N.B.

