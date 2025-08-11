Izdvajamo Vesti VIP

Preminula Gabi Novak

11.08.2025.
Foto:ATA Images

Preminula Gabi Novak

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak je umrla u 90. godini života.

Inače, sin legendarnog Arsena Dedića i Gabi Novak, Matija Dedić umro je iznenada u Zagrebu u 53. godini života početkom juna.

Poslednje mesece Gabi je provela u domu za stare.

„Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem, po planu. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim da opterećujem svoju porodicu, lepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je lepo i u kojem brinu drugi za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira i tako dalje. Šta ću, ja nemam nekakve velike novca da idem u neku posebnu banju. Dobro sam, hodam, biću tu još neko vreme i uskoro idem kući tako da budite bez brige„, ispričala je tada Gabi Novak.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

