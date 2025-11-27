Predstavljena knjiga „Lovac u pupoljcima” u Galeriji Pozorišnog muzeja

Odlomke iz romana čitali su Ana Bretšnajder Tanasković, Branislav Mijatović, David i Mihajlo Vlajić .

Dragan Vojvodić, rođen je 1970. godine u Čačku a osim u Srbiji živeo je u Engleskoj, Švakcarskoj i Keniji.

Reč je o originalnom romanu neobičnog spoja poezije i proze u kome se čitaocima sugeriše da prate znakove pored puta u duhovnom rastu, razvoju i samospoznaji.

U galeriji Pozorišnog muzeja, sinoć je predstavljena knjiga ,,Lovac u pupoljcima” autora Dragana Vojvodića, alijas Sebastjana Selindžera.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.

