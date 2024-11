PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Očekuje nove ostavke, već koliko sutra

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća naciji iz Palate ”Srbija”.

Predsednik najavio nove ostavke – već od sutra

Predsednik je na samom početku izrazio saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije u tragediji koja se dogodila u Novom Sadu. Istakao je da očekuje i druge ostavke kako u vladi Srbije, tako i na drugim pozicijama i to već koliko sutra.

-Već tokom sutrašnjeg dana očekujem nove ostavke na Vladi i u drugim mestima, a siguran sam i da će tužilaštvo preduzimati mere u najkaraćem mogućem roku – najavio je.

PREDSEDNIK SE OBRAĆA JAVNOSTI

– Odgovornost ne može da se izbegne, ona se nekad snosi i kad ste potuno nevini i kada vas sve slučajno zadesi, ali mora da postoji odgovornost u krivično pravom delu, jer 15 ljudi… nisu poginuli svojom krivicom i neodgovornošću, već jer neko svoj posao nije uradio dovojlno valjano i u skladu sa zakonom.

– Za nas će tek predstavljati problem i činjenica da su neki uspeli da delimično, pritiskom i strahom, zaustave Srbiju. Nije reč o njima, reč je o nama. Reč je o tome da danas ne možete da dobijete potpis nijednog državnog organa ni za šta. Niti rekonstrukciju podvožnjaka, nijedan akt, niko ne želi da bude odgovoran. Danas svi mi, uključujem i sebe, poput zveri ulestvujemo u kampanji traženja krvi, ne razumevajući da je potrebno verujući državi koja kaže da će naći odgovorne ali da ne idemo u hajku i harangu.

Treba imati veru u državu

Ističe da mnogi ne razumeju da je potrebno imati veru u državu, ali da se ne ide u hajku i harangu.

– U domovima zdravlja ljudi žele da rušimo nadstrešnice i da rušimo sve. Kad ćemo da otvorimo prugu Beograd – Subotica? Hoćemo li stići da je otvorimo osmog? Kako će to da izgleda sutra bilo gde? Koji ćemo most da rekonstruišemo? Ko će da ga pusti? – pitao je on.

Kaže da ga je sramota što u svemu učestvuje i televizija koju svi plaćamo.

– Nisu ni tužioci ti koji ustanovljavaju ko je kriv, nego sudovi – rekao je Vučić.

Srbija mora da ide napred

Predsednik je rekao da će dati sve od sebe da do kraja svog mandata i pokušati da se izbori protiv “đavola u ušima” kada sluša zastrašene i besne ljude, istovremeno pokušavajući da podnese na sebe veću odgovornost nego ikada da bi Srbija išla napred.

– Rekao sam Milošu, sve što treba do kraja mog mandata neka se svali na mene, ali Srbija ne sme da stane.

Kako kaže, zbog aktuelne situacije u Novom Sadu moraće da se rade i posebna ojačanja za Nacionalni stadion, posebni šipovi, zato što niko ne želi sada da potpiše nešto bez dodatnog osiguranja.

Novi strateški cilj nam je da ispunimo sve uslove za ulazak u EU do kraja 2026

– Daću sve od sebe da u naredne dve godine podignem ciljeve, podižemo lestvicu. Do decembra 2026. moramo sve da završimo. Imamo strahovito ambiciozan zadatak. Uz Expo da ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU do kraja 2026. Jednako ambiciozan zadatak koliko i Expo. Uz visoke stope rasta, nisku inflaciju, uz deficit ne veći od 3 posto, inflacija koja neće preći 3,5 posto.

– Želimo da brinemo o budućnosti! BDP po glavi stanovnika bude 15.250 evra po glavi stanovnika, to je plan. Danas smo prvi u regionu, 2027- ćemo završiti sa čak 16.000 evra.

Istakao je da će na našim gradilištima biti potrebno mnogo inostrane radne snage, te da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 26 posto, a danas 8,2 posto.

– Ničega od ovoga ne bi bilo da nismo imali sopstvenu agendu rasta i ulaganje u stubove rasta. Mi u Srbiji smatramo da kad se ratujemo u svetu, da se to nas ne tiče. Naše robne rezerve su na visokom nivou, ali od mesa, soli, šećera, pasulja, ribljih konzervi, to je sve prepuno. Ponovo ćemo sve proveriti. Vojsci sam izdao nalog da na 150 posto uvećaju svoje rezerve. Naftu na 42 000 tona, između 90 i 100 posto.

O sukobu u Ukrajini

– Uprkos svim pritiscima uspeli smo da izdržimo bez ikakve promene stava, smatram da smo imali najodgovorniju politiku.

Uvek sam govorio da treba da se sakrijemo ispod kamena dok nevolje ne prođu, ali važno je da se priča o miru, jer sve ovo nas vodi u svetsku katastrofu, baš kao što sam i predvideo. Odgovor na današnja gađanjima će biti udari na mostove na Dnjepar, a sve to može da vodi u nuklearni sukob. Mislim da se niko neće libiti da upotrebi oruđe koje ima. Na Zapadu će reči da Putin igra igre i da se plaši, a malo ko ga poznaje kao ja.

Onaj ko to misli, on Putina nikad nije video u životu. Kao oni koji kažu da sam spreman da bežim iz Srbije, taj je imbecil. Putin “ne preti praznom puškom”, ljudi koji to pričaju ne znaju šta govore. Kad vidi da nema drugog izlaza, ja znam da se on neće dvoumiti ni časa, upotrebiće nuklearno oružje. Mi smo potpuno nespremni, imamo mesta za 257.000 ljudi, moraćemo da pričamo sa ljudima koji imaju vešernice, teretane… Da može da se skloni na 1.000.000 ljudi. Moraćemo da povedemo računa o tome.

Povećanje penzija

– Sledeće godine će penzioneri imati značajno povećanje jer će nam stopa rasta biti visoka. I povećanja će biti od 1. decembra 2025. godine.

Nove saobraćajnice

Do kraja godine biće završena brza saobraćajnica do Valjeva. Do Vidovdana biće završen auto-put do Požege. Finansiraće se i put Kraljevo – Novi Pazar, sa produženjem do Jarinja. “Spremni smo da platimod a taj put ide do Severne Kosovske Mitrovice.

O suverenitetu Srbije

Prošlih nedelja smo povećali broj naouržanja, i broj helikoptera, i oruđa, raketa, dronova, to ćemo uskoro pokazati. Potpisali smo ugovor za nabavku najmoćnijih raketno-aljtiljerskih sistema. Nabavili smo i novem, možda neke od najboljih sistema dronova u svetu. Mi ulaganjem u Vojsku ulažemo u bezbednost građana Srbije, i odvraćamo svakog agresora koji bi nas napao. Davaćemo posevbno visoka primanja, za nišandžije u tenkovima.

O listama čekanja u bolnicama

Za operaciju kolena 19.266 ljudi, na kuk 12.889 ljudi, na magnetnu rezonancu 17.009 ljudi, Kardiovaskularnu intervenciju čeka 2004 čoveka, operaciju katarakte 3.584.

Za 1.500 ljudi smo smanjili liste čekanja.

– Smanjili smo liste čekanja, imali smo prekovremen rad, mogli smo to da izvedemo. Da bi suzbili liste moraćemo da uložimo više od 120 miliona evra, što u opremu, proteze. Rad subotom od 7 do 19 sati u dve smene, pri čemu ćemo to uraditi na sledeći način.

Magnetne rezonance nestaće liste čekanja u martu. kardiovaskularne intervencije radiće se i subota i nedelja da bi do aprila bile gotove. Za katarakte isto april, za ortopedska pomagala, kuka i kolena, sve ćemo završiti do maja 2026. godine. Za to su nam potrebna velVuika ulaganja.

– Izgradnja bolnica i domova zdravlja tada će imati više smisla, kazao je Vučić.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo!/O.B.