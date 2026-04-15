Predsednik Vučić: Predložio sam izradu i usvajanje Strategije robotizacije Vojske Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, da je predložio izradu i usvajanje strategije robotizacije i formiranje jedinice opremljene robotizovanim platformama.

”Danas sam predložio, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama”, rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

Istakao je da je izvukao ”istorijske pouke” za naše oficire i dodao da su mnogi od njih legendarni komandanti iz vremena NATO agresije, kao i da je mnogo mladih koji su od njih, ali i od drugih oficira, imali dosta da nauče.

”Zamolio sam ih da u ovom revolucionarnom periodu velikih promena u našoj vojsci, digitalizacije i robotizacije naše armije, upotrebe najmoćnijih i najmodernijih raketa, da u tome učestvuju sa ogromnim entuzijazmom, još većom posvećenošću, velikom energijom”, rekao je Vučić.

Naveo je da je stanje bezbednosti nešto složenije nego u januaru, pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba.

”Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno jaki, ukoliko smo dovoljno snažni”, rekao je predsednik Vučić.

Zahvalio je rukovodstvu Republike Srpske koje je prisustvovalo sastanku i koje je, kako je rekao, imalo mogućnost da sagleda stanje bezbednosti i moguće ugrožavanje bezbednosti Republike Srbije i regionalnog mira i stabilnosti, kao i stanje vojne moći Srbije, odbrambene potencijale i odbrambene kapacitete, kao i kapacitete koje Srbija tek planira da nabavi kako bi mogla da te sposobnosti dodatno unapredi.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

