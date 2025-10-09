Predsednik Vučić: Osmani nije u susednoj zemlji, ona živi na našoj teritoriji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani ne živi u susednoj zemlji, već na teritoriji Srbije i istakao da nije pretio Turskoj.

Vučić je na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje da prokomentariše jučerašnju izjavu Osmani. Povodom njegove reakcije na naoružavanje Prištine iz Turske rekao da je Srbija suviše mala da bi pretila Turskoj.

„Osmani nije u susednoj zemlji, ona živi na našoj teritoriji i lepo živi, a što se tiče pretnji, ja ne pretim nikome. Nisam joj pretio ni u Albaniji kad smo bili samo sam joj rekao da joj želim uspešan turistički boravak u okolini zgrade Ujedinjenih nacija. A ima onaj dan otvorenih vrata kad je puste i da prošeta“, rekao je Vučić.

On je rekao i da je Turska velika sila, kao i da je Srbija razumela poruku novog naoružavanja prištinskih vlasti od strane Turske.

Predsednik Vučić: Osmani nije u susednoj zemlji, ona živi na našoj teritoriji

Osmani je juče nakon reagovanja Vučića na slanje 1000 dronova iz Turske u Prištinu rekla da bi umesto što „preti Turskoj“, jednoj od najvažnijih članica NATO, trebalo da pokuša da ojača veze sa tom alijansom, a ne, kako je rekla, da preti „susedima“.

Zajecaronline/Alo/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!