Predsednik Vučić: Osmani nije u susednoj zemlji, ona živi na našoj teritoriji

09.10.2025.
FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani ne živi u susednoj zemlji, već na teritoriji Srbije i istakao da nije pretio Turskoj.

Vučić je na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje da prokomentariše jučerašnju izjavu Osmani. Povodom njegove reakcije na naoružavanje Prištine iz Turske rekao da je Srbija suviše mala da bi pretila Turskoj.

Osmani nije u susednoj zemlji, ona živi na našoj teritoriji i lepo živi, a što se tiče pretnji, ja ne pretim nikome. Nisam joj pretio ni u Albaniji kad smo bili samo sam joj rekao da joj želim uspešan turistički boravak u okolini zgrade Ujedinjenih nacija. A ima onaj dan otvorenih vrata kad je puste i da prošeta“, rekao je Vučić.

On je rekao i da je Turska velika sila, kao i da je Srbija razumela poruku novog naoružavanja prištinskih vlasti od strane Turske.

„Mali smo mi, Turska je druga najveća sila NATO-a, ali nije važno koliko smo mali. Naša je obaveza da štitimo slobodu, život i pravo na opstanak svog naroda. Ne pitate se uvek kolika je sila koja vas napada, već kolika je svetinja koju branite. Znate koje su ime dali kasarni na Kosovu? Ne znate? Sultan Murat. Baš lepo. Sada ću ja da vidim koliko imamo Obilićevih kasarni u svim drugim delovima Srbije“, rekao je Vučić.

Osmani je juče nakon reagovanja Vučića na slanje 1000 dronova iz Turske u Prištinu rekla da bi umesto što „preti Turskoj“, jednoj od najvažnijih članica NATO, trebalo da pokuša da ojača veze sa tom alijansom, a ne, kako je rekla, da preti „susedima“.

Zajecaronline/Alo/I.R.

