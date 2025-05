“PRAVU ŠANSU MI JE DAO MIROSLAV ILIĆ”: Saša Mirković progovorio o dugogodišnjoj saradnji sa muzičkom legendom!

Saša Mirković progovorio o dugogodišnjoj saradnji sa muzičkom legendom!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, gostovao je u podkastu “Panama”, gde je govorio o dugogodišnjoj saradnji sa muzičkom legendom i svojim velikim prijateljem, Miroslavom Ilićem. Mirković je istakao da mu je upravo Ilić pružio prvu ozbiljnu priliku u karijeri, te da njihova saradnja datira još iz 1998. godine.

Takođe, podelio je zanimljivu anegdotu sa koncerta u Areni 2022. godine.

Saša Mirković progovorio o saradnji sa muzičkom legendom

-Pravu šansu mi je dao Miroslav Ilić. Ja sam izašao iz estrade, tačnije počeo samostalno da radim, on je ostao sa Nikšom, što je bilo prirodno, mislim, oni su bili vezani i posle toga, eto Miroslava ovaj na vratima i da, nastavili smo saradnju, napravili onih 50 godina, 2022. godine. Kaže “ajmo da napravimo 50 godina, molim te, to samo ti možeš da mi uradiš i kao ajmo sad ovaj Dom sindikata”. I ja mu kažem, važi, nema nikakvih problema. On ode kući. Posle jedno mesec, mesec i po dana, dolazi kod mene i kaže, o kakvoj Areni meni svi pričaju, kao zovu me za neke karte za Arenu. Ja kažem, pa imaš koncert u Areni, 10. decembra, 2022. godine za rođendan, 50 godina. On nije ni znao u stvari da će biti Arena – ispričao je Saša.

