Pravo blago u bašti: Ove biljke se sade jednom, a donose plodove godinama

Mnogi ljubitelji baštovanstva uživaju u radu u vrtu, ali gotovo svako ponekad poželi biljke koje ne zahtevaju mnogo brige, a iz godine u godinu donose bogat rod.

Takve biljke zaista postoje

Reč je o višegodišnjim kulturama koje, kada se jednom posade, mogu davati plodove godinama, pa čak i decenijama.

Ove biljke posebno su popularne među početnicima jer ne zahtevaju ponovnu sadnju svake sezone. Uz minimalnu negu mogu postati stalni izvor svežeg povrća i začina u bašti. Jedna od najpoznatijih višegodišnjih povrtarskih kultura svakako su špargle. Iako im je potrebno dve do tri godine da dostignu punu produktivnost, kada se jednom razviju mogu davati rod i više od 20 godina. Najbolje uspevaju na sunčanim mestima i u dobro dreniranom zemljištu.

Zbog dugog životnog veka često se smatraju jednom od najisplativijih biljaka za uzgoj u bašti. Osim toga, na tržištu imaju i dobru cenu.

Biljka koja jača s godinama

Rabarbara je poznata po svojim mesnatim stabljikama karakterističnog kiselkastog ukusa. Ono što je čini posebnom jeste činjenica da može ostati na istom mestu decenijama, a vremenom postaje sve snažnija i rodnija. Uglavnom zahteva veoma malo nege, osim povremene prihrane.

Ren

Ren je izuzetno otporna biljka koja dobro podnosi različite uslove uzgoja. Njegov koren se vadi po potrebi, dok biljka nastavlja da raste i obnavlja se u zemlji. Zbog brzog širenja preporučuje se da se sadi na mestu gde neće smetati drugim kulturama.

Čičoka

Čičoka, poznata i kao jerusalimska artičoka, uzgaja se zbog svojih hranljivih gomolja. Veoma je otporna i lako se širi, pa može opstati u bašti godinama bez posebne brige. Mnogi je smatraju jednom od najlakših biljaka za uzgoj.

Vlasac

Vlasac je aromatična biljka iz porodice luka koja može rasti godinama na istom mestu. Osim što je odličan dodatak raznim jelima, privlači i korisne oprašivače poput pčela. Može se brati tokom cele sezone.

Kiseljak

Kiseljak je zeljasta biljka blago kiselkastog ukusa koja se često koristi u supama i salatama. Nakon sadnje svake godine ponovo niče i daje sveže listove bez potrebe za ponovnom setvom. Upravo zbog toga predstavlja veoma praktičan izbor za kućne bašte.

Zajecaronline/Najžena / N.B.

