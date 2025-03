“POZIVAM PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO DA OBRATI PAŽNJU NA TO ŠTA SE DEŠAVALO OKO PALJENJA AUTOMOBILA HYPE TV” Saša Mirković jasan: “Niko nema pravo da bez temeljne istrage odbacuje bilo kakve prijave”

Vlasnik i direktor Hype televizije i istoimene produkcije Saša Mirković je u svom novom oglašavanju putem Tiktoka naglasio šta je posebno važno da se uradi, kada je reč o minulom događaju, kada je zapaljen automobil naše medijske kuće.

Kao vrsni poznavalac prava za šta se i školovao, Saša Mirković je opisao situaciju koja bi mogla da se dogodi bilo kome.

“Ugrožavanje sigurnosti je ozbiljno krivično delo, kako prema političarima, tako i prema svakom građaninu Republike Srbije. Prema svakom građaninu svake države. Niko nema pravo da bez temeljne istrage odbacuje bilo kakve prijave. I da to posebno radi zato što mu je neko naredio. Ili ga pozvao da to stavi u fioku ili da to odbaci“, započeo je Mirković.

Uputio je još jedan apel tužilaštvu.

“Pozivam kompletno Prvo osnovno javno tužilaštvo da obrati pažnju na to šta se dešavalo oko paljenja automobila Hype televizije. Oko ugrožavanje sigurnosti kako svih radnika Hype-a, tako i protiv moje. Bez obzira ko je to, podneli smo prijavu protiv Mitrovića zato što je on pretio. Prijavu smo podneli i protiv još nekih NN lica, i svi znate to. O tome sam obavestio, kako tužilaštvo, tako i javnost“, zaključio je prvi čovek Hajpa u svom obraćanju.

Podsetimo, Mirković je sinoć postavio pitanje javnoj tužiteljki Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Upitana je da li zna da je bezbednost svih radnika Hype televizije ugrožena.

“Pitam tamo neku gospođu Katarinu iz prvog Višeg javnog tužilaštva po kom osnovu je mogla da odbije moju krivičnu prijavu prema Željku Mitroviću za ugrožavanje sigurnosti. Da li me je ikada kontaktirala, da li mi je ikada uputila poziv, da objasnim da li se osećam ugroženo? Da li je ispoštovala zakonsku proceduru? Ja sam siguran Katarina da to niste uradili. Isto tako sam siguran i da radite u intresu, rekao bih, samog Željka Mitrovića”, izjavio je Saša Mirković putem pomenute društvene mreže.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.

