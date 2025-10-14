Društvo Hronika Izdvajamo Vesti

POŽAR U ULICI NIKOLE PAŠIĆA U ZAJEČARU

14.10.2025.
foto: Zajecaronline

Nešto posle 13 sati izbio je požar u stanu u zgradi u ulici Nikole Pašića u Zaječaru.

Požar u ulici Nikole Pašića foto: Zajecaronline

Požar je izbio u stanu na drugom spratu .

Ulica Nikole Pašića foto:Zajecaronline

Na licu mesta je hitna pomoć, policija i naravno vatrogasci sa vozilima koji aktivno gase požar.

Požar u ulici Nikole Pašića foto: Zajecaronline

Za sada nije poznato šta je uzrok požara, kao ni da li je neko povređen.

Prema nezvaničnim informacijama u stanu živi starija žena koja je teško pokretna i ona je evakuisana kao i ostali stanari iz zgrade.

foto: Zajecaronline

Zajecaronline/N.B.

