Požar kod Bovanskog jezera, nastradao muškarac!

U požaru koji je zahvatio šumu i rastinje u ataru sela Bovan kod Aleksinca nastradao je muškarac (43), saznaje Tanjug.

Požar je izbio juče u 16.50 časova.

Muškarac je preminuo, kako se sumnja, od posledica udisanja dima.

Na terenu su juče pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke jedinice intenzivno radili na gašenju požara, a Hitna pomoć, koja je izašla na mesto događaja, konstatovala je smrt muškarca.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

