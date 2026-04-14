Posadite ovu biljku uz krastavce: Poboljšava prinos i kvalitet plodova

Ova baštenska metoda je jednostavna, prirodna i izuzetno efikasna – zato je sve više koriste iskusni baštovani koji žele bolji rod bez hemije.

Krastavci su među najomiljenijim povrćem za uzgoj jer brzo rastu i mogu dati bogat prinos. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da na njihov uspeh ne utiče samo zalivanje i sunce, već i – komšije u bašti. Pravilna kombinacija biljaka može ubrzati rast, zaštititi krastavce od štetočina i povećati količinu plodova.

Jedan od najboljih „saveznika“ krastavca je mirođija.

Ova mirisna biljka privlači korisne insekte, poput oprašivača i prirodnih predatora koji uništavaju štetočine. Uz to, podstiče bolji razvoj i kvalitet plodova.

Odličan izbor je i neven.

Ovaj cvet ne samo da ulepšava baštu, već deluje kao prirodni štit – posebno protiv lisnih vaši. Zahvaljujući njemu, krastavci rastu u zdravijem okruženju.

Krastavci vole društvo i mahunarki, poput graška i pasulja. Ove biljke obogaćuju zemljište azotom, što je ključno za njihov rast i jači prinos.

Dobri susedi su i beli i crni luk.

Njihov jak miris odbija mnoge štetočine, pa dodatno štite krastavce bez potrebe za hemijskim sredstvima.

S druge strane, postoje biljke koje im ne prijaju. Krompir, žalfija i neke aromatične biljke mogu usporiti rast krastavaca ili privući bolesti i insekte koji im štete.

Ako pametno birate šta sadite pored krastavaca, možete prirodno poboljšati njihov rast, zaštititi ih i dobiti znatno veći prinos.

Zajecaronline.com/Najžena

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!