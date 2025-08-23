Posadite ovaj cvet sada – krasiće balkon i tokom zime!

Rododendron ima više od hiljadu vrsta, raste u obliku žbuna i prelepe je ružičaste boje. Cvet nazivaju alpskom ružom jer prirodno raste samo u visokim planinskim područjima. Iako nije ruža, izgledom joj opasno konkuriše. Svaka od mnogobrojnih vrsta poznata je po krupnim cvetovima predivne boje i mesnatim listovima koji čine grm veličine do 1,2 metara.

Cvetovi mogu biti ružičasti, beli, ljubičasti pa čak i crveni, a svakoj vrsti treba podjednaka briga kako bi narasla u lepoticu koja privlači poglede. Rododendron ne voli sunce i to je zapravo najvažniji uslov za njegovu sadnju, birajte da bude u hladu.

Tokom letnjih meseci treba ga češće zalivati kako se listovi ne bi osušili, a najbolje će uspjeti na kiselom tlu. Sadi se početkom septembra ili marta. Bolje podnosi niske, nego visoke temperature.

Ako ga posadite u saksije na svake dve, tri godine treba ga presaditi u veću posudu, a na dno bi trebalo staviti šljunak.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!