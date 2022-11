Pomoć za poljoprivrednike – do 240kg merkantilnog kukuruza po grlu

Odlukom Vlade Srbije, 15 000 tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi biće podeljeno poljoprivrednim gazdinstvima, odgajivačima mlečnik krava. Rok za prijavu za ovu vrstu pomoći je 23. novembar.

Načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović, istakao je da je ovo jedna ozbiljna akcija države, koja za cilj ima da pomogne poljoprivrednicima u ovim teškim vremenima.

„Ono što poljoprivrednici treba da urade je da podnesu adekvatnu dokumentaciju u predviđenom roku na javni poziv koji je u toku koji traje do 23. novembra. Kada govorimo o Zaječarskom upravnom okrugu, za prošlu godinu takvih gazdinstava je bilo 489, da li će svi ostvariti to pravo i dobiti do 240 kilograma po jednom grlu, videćemo posle 23. novembra kada će se otvoriti dokumentacija. Lokalne samuprave dobile su preporuku da se ozbiljno uključe u ovu akciju, pre svega u pogledu preuzimanja i distribucije merkantilnog kukuruza“, rekao je Paunović.

Slavica Dželatović, direktor Poljoprivredne službe „Agroznanje“ Zaječar, pozvala je sve poljoprivredne proizvođače da se prijave za ovu pomoć.

„Prijava se podnosi do 23. novembra, sva dokumentacija koja se podnosi ne sme biti starija od 15 dana. Uslov za dobijanje ove pomoći je da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da je ostvarilo premiju u 2021. godini, da proizvođač nije koristio zemljište u državno zemljište u zakupu. Pomoć dobija u odnosu na broj grla starijih od 24 meseca na datum objavljivanja javnog poziva – 11. novembra. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači pomoć oko popunjavanja dokumentacije mogu potražiti u Agroznanju“, istakla je Dželatović.

Zahtev za ovu vrstu pomoći, odnosno dobijanje merkantilnog kukuruza, zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da pošalju preporučenom pošiljkom na adresu poljoprivredne savetodavne službe.