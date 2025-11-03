Policija u Zaječaru tokom vikenda zadržala više vozača zbog alkohola i droge!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, tokom vikenda, zadržali su dvojicu vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog koji je odbio da se alkotestira.

U gradu je policija zaustavila četrdesetšestogodišnjeg vozača „BMW“ koji je upravljao vozilom sa 1,51 promil alkohola u organizmu i isteklom registracionom nalepnicom, i pedesetjednogodišnjeg biciklistu sa 1,23 promila alkohola, dok je dvadesetšestogodišnji vozač „forda“ odbio da se alkotestira.

Saobraćajna patrola je u okolini Zaječara zaustavila devetnaestogodišnjeg vozača „BMW“, gde je utvrđeno da upravlja vozilom pod dejstvom kokaina, i vozilom čija snaga prelazi 80kw.

Nakon isključenja, svi vozači su zadržani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/N.B.

