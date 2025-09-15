Počinju ROADPOL Dani bezbednosti: Fokus na zaštiti vozača dvotočkaša

U periodu od 16. do 22. septembra 2025. godine, u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće realizovan projekat pod nazivom „ROADPOL dani bezbednosti (ROADPOL Safety Days)“.

Projekat se održava u okviru Evropske nedelje mobilnosti i ima za cilj podizanje svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledica nezgoda na evropskim putevima.

U sklopu ovog projekta, u četvrtak, 18. septembra, širom Evrope biće obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na evropskim putevima.

Počinju ROADPOL Dani bezbednosti: Fokus na zaštiti vozača dvotočkaša

Ovogodišnji projekat „ROADPOL dani bezbednosti“ usmeren je na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da su od početka ove godine vozači dvotočkaša učestvovali u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Republici Srbiji. Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila.

Tokom trajanja projekta „ROADPOL dani bezbednosti“ saobraćajna policija će preduzimati niz preventivnih aktivnosti, kao i mere pojačane kontrole saobraćaja u cilju unapređenja bezbednosti vozača dvotočkaša, ali i drugih učesnika u saobraćaju.

Zajecaronline.com/Mup/N.B.

