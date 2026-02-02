Počelo prijavljivanje dece za upis u vrtiće putem Portala eUprava!

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da je danas počelo prijavljivanje dece za upis u vrtiće na Portalu eUprava.

Kako su naveli u saopštenju, ovogodišnji konkursi za upis dece u predškolske ustanove počeli su u više od 30 opština i gradova širom Srbije među kojima su Kruševac, Sombor, Surdulica, Niš, Bor, Svilajnac i mnogi drugi.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge eVrtić na Portalu eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala eID bez obzira na koji način pristupaju Portalu, saopšteno je iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na Portalu eUprava.

U saopštenju navode da je novina to što će u slučaju da su oba roditelja strani državljani moći i oni da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Registracija građana na Portal eUprava je moguća onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke, ili korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

