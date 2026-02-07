Pekari u testo dodaju ova 2 sastojka – pecivo mekano i trećeg dana!

Malo ko voli tvrdo i suvo pecivo dan nakon pečenja, a upravo tu nastupa jednostavan trik koji pekari godinama koriste.

Pre nego što počne mešenje, u brašno se dodaju dve sitnice koje gotovo ništa ne koštaju, a prave veliku razliku u teksturi testa.

Reč je o kukuruznom skrobu (gustinu) i običnom pšeničnom grizu. Ova kombinacija pomaže da testo ostane vazdušasto, mekano i sveže i nekoliko dana nakon pečenja.

Kiflice, štapići, perece ili domaći hleb najčešće se stvrdnu već posle jednog dana, naročito ako stoje nepokriveni čim se izvade iz rerne. Uz ovaj postupak, pecivo zadržava mekoću i ne gubi svežinu tako brzo.

Mera je jednostavna: na kilogram brašna dodaje se puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica pšeničnog griza.

Skrob čini testo lakšim i prozračnijim, dok mala količina griza reguliše višak vlage i daje mu bolju strukturu. Rezultat su lepinje, pite i peciva koja ostaju meka i prijatna za jelo i drugog, pa čak i trećeg dana.

Zajecaronline/najzena.alo.rs

