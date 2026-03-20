Paunović objavio spisak za test mečeve: Pogledajte ko brani boje Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović je objavio spisak za predstojeće test utakmice, sa Španijom u gostima i Saudijskom Arabijom u Bačkoj Topoli.

Prvi duel je na programu 27. marta, a drugi četiri dana kasnije. Saudijci su već objavili spisak, kao i Španci a sada je poznato i ko je zaslužio Paunovićevo poverenje za pomenute mečeve.

To su: golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad) i Đorđe Petrović (Bornmut)

odbrambeni fudbaleri: Kosta Nedeljković (Lajpcig), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda) i Aleksa Terzić (Salcburg)

vezni fudbaleri: Aleksandar Stanković (Briž), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulam), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorec), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Hetafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) i Njegoš Petrović (Vojvodina)

i napadači: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kanzas Siti) i Petar Ratkov (Lacio).

Srbija je 39. na FIFA rang listi, Španci su prvi, dok su Saudijci na 61. mestu.

Zajecaronline.com/24sedam

