Partizan u subotu dočekuje TSC: Evo šta kaže Srđan Blagojević pred meč
Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da njegova ekipa poslednjih godina igra vrlo neizvesne mečeve protiv TSC-a.
Partizan na povratku Blagojevića na klupu dočekuje TSC u subotu od 16 časova u meču 27. kola Superlige Srbije.
“Odradili smo četiri treninga, doduše ne u kompletnom sastavu. Nije to mnogo, odradili smo dosta stvari, koliko smo mogli. Pre svega što se tiče podsećanja na identitet i šta želimo da budemo. Naslonili smo se na rivala, analizu. Nama je posao olakšan jer je 90 odsto igrača upoznato sa principima”, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.
Istakao je zatim da Partizan poslednjih godina igra veoma neizvesne mečeve protiv TSC-a.
“I neki ne nose baš prijatna sećanja. Imamo dramatična iskustva iz Kupa, ispadanje posle penala. Ekipa sastavljena od veoma dobrih pojedinaca, imaju igrače sa fizičkom moći. Imaju dobra krila, pre svega Prestiža, Bosića, Savića, Sašu Jovanovića. Ulazimo u meč posle tri vezana poraza, naravno da je to opterećenje, ali očekujem reakciju ekipe i ne sumnjam da će biti tako. Vidim dobru energiju na treninzima”, dodao je Blagojević.
Novi-stari trener Partizana je imao i poruku za navijače.
“Skoro sam pročitao, nadam se da je tačno, da Partizan u ovoj sezoni ima prosečno 8.000 gledalaca. Verovatno je to zbog početka sezone. Ovog puta neću koristiti floskule da navijači dođu na meč. Mislim da nije potrebno. Svaki navijač koji dođe je dobrodošao, nadam se da ih neće biti niti malo manje, ali smo svesni da samo nekom novom energijom možemo da privučemo publiku koja dolazi”, naveo je Blagojević.
Svestan je Blagojević da ništa radikalno ne može da se promeni za četiri dana.
“Niko nema čarobni štapić. Može da postavi neke osnove. Tih 90 odsto igrača zna zahteve koje smo radili jedan duži period. Jesu se neke okolnosti promenile sa novim trenerima, ali trebalo bi da vratimo u normalan način funkcionisanja. Moramo dobro da udahnemo i smanjimo očekivanja, da ćutimo i da radimo. To je Partizanu sad potrebno i samo kroz predan rad u miru i tišini možemo da se nadamo da ćemo doći u period gde će se javiti vera i nada u budućnost”, istakao je šef struke “crno-belih”.
Zajecaronline/Tanjug
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
