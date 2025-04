OVO DEVOJKE OBAVEZNO TREBA DA URADE UOČI VELIKOG ČETVRTKA! Ova stvar pred spavanje je ključna!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na Tajnu ili Poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika.

Veliki četvrtak je duboko ukorenjen i u narodnim običajima. U nekim krajevima Srbije, ovaj dan je bio posvećen oračima – seljaci su vodili stoku do njive, ali se nije radilo. Okupljanje je bilo simbolično, bez veselja.

Za Veliki četvrtak u narodu postoje razna verovanja i običaji, a jedan je posebno vezan samo za devojke.

OVO DEVOJKE OBAVEZNO TREBA DA URADE UOČI VELIKOG ČETVRTKA! Ova stvar pred spavanje je ključna!

Naime, devojke veče uoči Velikog četvrtka pod jastuk treba da stave ogledalo, češalj, peškir. Pre nego što legnu da spavaju, treba da izgovore: “Koji je moj suđenik neka dođe noćas da se obriše peškirom, češljem da se očešlja, ogledalom da se ogleda”.

Verovalo se da će se devojka udati za momka kog te noći sanja. Devojke su da bi saznale gde će se udati, u selu ili u nekom drugom mestu, u bašti sejale bosiljak uoči Velikog četvrtka i sutradan proveravale to mesto.

Verovalo se da ako je na poravnatoj zemlji u bašti otisak kopita, onda će se udati van sela, a ako su videle otisak šape ili ljudskog stopala, to im je bio znak da će se udati u selu.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.