Otvaraju se 62. „Susreti sela“ u Boru: Tanda i Šarbanovac u znaku tradicije i folklora
Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“ Vas poziva na otvaranje 62. manifestacije „Susreti sela“ grada Bora.
Tradicionalna manifestacija, biće svečano otvorena u petak 17. aprila 2026. godine u selu Tanda sa početkom u 20 časova. Gost prvog susreta biće KUD “Polet” iz Metovnice.
Tokom manifestacije seoska kulturno-umetnička društva predstaviće bogatu tradiciju kroz pesmu, igru, običaje i izvorno narodno stvaralaštvo. Program se nastavlja u subotu, 18. aprila, u Šarbanovcu, takođe od 20 časova.
Organizator ove manifestacije je Ustanova “Centar za kulturu grada Bora” u saradnji sa seoskim kulturno-umetničkim društvima, dok je grad Bor dugogodišnji pokrovitelj ovog značajnog kulturnog događaja.
Raspored:
- 17.4. (petak) – Tanda – Metovnica
- 18.4. (subota) – Donja Bela Reka – Šarbanovac
Zajecaronline/Centar za kulturu Bor/ N.B.
