OTKRILI STE DA VAS PARTNER PREVARIO? Evo šta morate da uradite pre nego što donesete ključnu odluku!

Nema reči koje mogu u potpunosti opisati osećaj kada saznate da vas je partner prevario. Kao da vam neko uzme tlo pod nogama, a sve što ste gradili poverenje, sigurnost, bliskost ruši se u trenu. Sve što ste mislili da znate o toj osobi i o sebi postaje sumnjivo. Pitanja se pojavljuju: Zašto? Kada? Kako? I, ono najteže od svega – šta sada?
U tim prvim satima, mozak pokušava da pronađe logiku u nečemu što je po svojoj prirodi nelogično. Ljubav se ne meri greškama, ali izdaja ima težinu koja probija najtvrđe oklopljene duše. Tuga se smenjuje sa besom, potreba da zaplačete sa željom da odete, a u svemu tome, ostaje jedno pitanje koje ne da mira – da li se ovo može preboleti?
Suočavanje sa istinom razgovor, a ne obračun
Kada prvi talas šoka prođe, dolazi trenutak suočavanja. To nije scena iz filma sa vikanjem, suzama i lomljenjem čaša, već trenutak kada odlučujete da čujete, ali i da budete čuti. Hladna glava, otvorene oči, čvrsto srce.
Razgovarajte. Pitajte ono što morate, ali ne tražite objašnjenje koje će vam ublažiti bol jer ga verovatno nema. Ono što tražite jeste istina: da li je to bila slabost, trenutak, ili simptom nečeg dubljeg što u vašem odnosu nije funkcionisalo?
Reakcija partnera često govori više od samog priznanja. Ako pokušava da umanji ono što se desilo, da vas okrivi, da skrene temu to su znakovi da poštovanje više ne postoji. Ako, pak, preuzima odgovornost, pokazuje iskreno kajanje i razume razmere onoga što je uradio, tada postoji prostor da makar razmotrite mogućnost oporavka.
Donesite odluku koja čuva vaše dostojanstvo
U trenutku izdaje mnogi traže savet od prijatelja, porodice, interneta. Ali istina je da vam niko ne može reći šta da uradite, jer samo vi znate gde počinje i gde prestaje vaša granica.
Oprostiti prevaru ne znači biti slab, ali ostati u vezi koja vas ponižava jeste. Otići ne znači bežati, već birati sebe.
Pre nego što odlučite da li ćete pokušati da spasete odnos ili da ga okončate, postavite sebi jedno pitanje: Da li bih mogla ponovo da verujem? Ako u sebi čujete tišinu umesto odgovora, možda već znate istinu.
I zapamtite – odluka ne mora biti brza. Ljudi često misle da moraju odmah „nešto da urade“, ali ponekad je najbolja odluka ona da – ne uradite ništa. Da ostanete u tišini, da dišete, da pustite da se emocije slegnu, pa tek onda odlučite. Kada odluka dođe iz mira, a ne iz bola – biće prava.
Prevara ne definiše vas, već onoga ko vas je izdao
Prevara je tragedija poverenja, ali ne i kraj vaše vrednosti. To što vas je neko izdao ne znači da ste manje voljeni, lepi ili vredni. Naprotiv to je trenutak da naučite koliko zapravo možete da izdržite, koliko duboko možete da oprostite sebi i koliko snage imate kad ostanete sami.
Iz svake izdaje izlazi se promenjen, ali ne nužno slomljen. Ponekad upravo ta bol otvori vrata ka vašoj novoj verziji, snažnijoj, smirenijoj, mudrijoj. Ne žurite da zaboravite, ali ne dozvolite da vas definiše.
