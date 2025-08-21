Izdvajamo Savet Vesti zanimljivosti

Orhideje leti ne stavljajte pored prozora: Evo gde im je najbolje mesto!

21.08.2025.
foto:pixabay

Najčešća greška vlasnika je ostavljanje orhideja na prozorskoj dasci, gde jaki zraci mogu spržiti lišće, isušiti korenje i zaustaviti cvetanje.

Stručnjaci savetuju da se tokom toplih meseci biljka drži na mestu sa indirektnim svetlom – idealno pored severnog ili istočnog prozora, dok u prostorijama sa južnim i zapadnim prozorima treba izbegavati direktno sunce. Ako postoji mogućnost, orhideju je dobro smestiti u kupatilo ili kuhinju, gde ima više vlage, što joj više prija od prečestog zalivanja.

Ukoliko orhideja ipak mora da stoji blizu prozora, jutarnje sunce je znatno bezbednije od popodnevnog.

foto:Pixabay

Takođe, korisno je povremeno okretati saksiju da svi delovi biljke dobiju ravnomernu svetlost. Ako listovi požute ili se uvijaju, to je znak da joj mesto ne odgovara i da je treba premestiti.

Sve ove mere pomažu da orhideja ne samo preživi letnje vrućine, već i da raskošno cveta.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

