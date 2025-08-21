Orhideje leti ne stavljajte pored prozora: Evo gde im je najbolje mesto!

Orhideje su među najlepšim sobnim biljkama, ali tokom leta zahtevaju posebnu negu jer ih visoke temperature i direktno sunce lako oštete.

Najčešća greška vlasnika je ostavljanje orhideja na prozorskoj dasci, gde jaki zraci mogu spržiti lišće, isušiti korenje i zaustaviti cvetanje.

Stručnjaci savetuju da se tokom toplih meseci biljka drži na mestu sa indirektnim svetlom – idealno pored severnog ili istočnog prozora, dok u prostorijama sa južnim i zapadnim prozorima treba izbegavati direktno sunce. Ako postoji mogućnost, orhideju je dobro smestiti u kupatilo ili kuhinju, gde ima više vlage, što joj više prija od prečestog zalivanja.

Ukoliko orhideja ipak mora da stoji blizu prozora, jutarnje sunce je znatno bezbednije od popodnevnog.

Takođe, korisno je povremeno okretati saksiju da svi delovi biljke dobiju ravnomernu svetlost. Ako listovi požute ili se uvijaju, to je znak da joj mesto ne odgovara i da je treba premestiti.

Sve ove mere pomažu da orhideja ne samo preživi letnje vrućine, već i da raskošno cveta.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

