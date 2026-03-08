Orhideja stalno cveta: Domaće đubrivo koje daje čudesne rezultate

Za mnoge je orhideja najlepši cvet, ali je poznato da zahteva dosta pažnje i pravilnu negu.

Najžena donosi jednostavan i potpuno prirodan trik koji joj pomaže da orhideja stalno cveta, a tajna je u belom luku!

Čudo za orhideje

Beli luk je poznat po svom visokom sadržaju sumpora, vitamina, antioksidanata i aminokiselina. Ovi sastojci podstiču stvaranje hlorofila, jačaju imunitet biljke i podstiču cvetanje. Ljuske od belog luka posebno su korisne jer sadrže sve ove materije u koncentrisanom obliku.

Kako napraviti prirodno đubrivo za orhideje

Potrebni sastojci:

– 200 g belog luka- 1,5 l destilovane vode

Priprema:

Sameljite beli luk. U loncu zagrejte destilovanu vodu na oko 40°C (da bude topla, ne vruća). Sipajte vodu u tegle i u svaku dodajte jednaku količinu belog luka. Dobro zatvorite i protresite tegle.

Kako se koristi?

Ovaj rastvor možete primenjivati na dva načina:

– Kao sprej: Sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem i prskajte korenje i stabljike orhideje (nikako po cvetovima).

– Kao kupku: Sipajte malo tečnosti u tacnu sa vodom i stavite saksiju da stoji oko dva sata, biljka će upiti koliko joj je potrebno.Redovnom primenom, orhideja će postati otpornija, cvetaće duže i češće, a listovi će biti tamnozeleni i sjajni.

