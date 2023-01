OJT Zaječar: Vrši se procena stanja pruge Prahovo-Niš

Dana 27.01.2023. godine u 08,42 časova, na ulazu u železničku stanicu u Zaječaru, gledano iz pravca Prahova, došlo je do iskakanja vagona br. 8 i 9 iz železničke kompozicije od 12 vagona koji su prevozili fosfornu kiselinu.

Naloženo je da se izvrši uviđaj lica mesta, sačini kriminalističko-tehnička dokumentacija, da se prikupe potrebna obaveštenja od građana a očekuje se i izlazak na lice mesta inspekcije JP Železnice Srbije.

Nije došlo do prevrtanja vagona, već samo do iskliznuća, tako da nije bilo materijalne štete ni curenja opasne materije u okolinu tako da nije došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi.

Posebna pažnja obratiće se na procenu da li pruga Prahovo-Niš uopšte može da služi za prevoz opasnih materija, obzirom na stanje takve pruge.