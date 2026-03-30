Održana manifestacija „Malojasenovački dani kulture i tradicije“

30.03.2026.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

U Malom Jasenovcu kod Zaječara u subotu su četvrti put održani „Malojasenovački dani kulture i tradicije“, manifestacija koja ima za cilj očuvanje i promociju kulturnog nasleđa sela na teritoriji grada Zaječara.

Posetioci su uživali u vlaškim i srpskim izvornim pesmama, igrama i zdravicama. Učestvovali su KUD-ovi: „Graničarˮ iz Halova, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara, „Dubočane” i „Grljan” iz istoimenih mesta.

Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ u saradnji sa MZ Mali Jasenovac, a pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”
