Održana manifestacija „Malojasenovački dani kulture i tradicije“

U Malom Jasenovcu kod Zaječara u subotu su četvrti put održani „Malojasenovački dani kulture i tradicije“, manifestacija koja ima za cilj očuvanje i promociju kulturnog nasleđa sela na teritoriji grada Zaječara.

Posetioci su uživali u vlaškim i srpskim izvornim pesmama, igrama i zdravicama. Učestvovali su KUD-ovi: „Graničarˮ iz Halova, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara, „Dubočane” i „Grljan” iz istoimenih mesta.

Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ u saradnji sa MZ Mali Jasenovac, a pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!