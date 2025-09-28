Održana manifestacija „Dani voća” u Maloj Jasikovi

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su KUD-ovi: „Zoran Gajić” iz Rgotine, „Grljan” i „Dubočane” iz istoimenih mesta, „Rucmanˮ iz Glogovice i „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara.

Za lepoticu manifestacije „Dani voća” izabrana je Sara Jovanović iz Grljana, prva pratilja je Marija Jordačijević iz Glogovice a druga pratilja je Sofija Stojanović iz Šljivara.

Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar, a u realizaciji je, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilovićˮ, učestvovala i Mesna zajednica Mala Jasikova.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…