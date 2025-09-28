Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

Održana manifestacija „Dani voća” u Maloj Jasikovi

28.09.2025.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

Održana manifestacija „Dani voća” u Maloj Jasikovi

U Maloj Jasikovi kod Zaječara je po treći put održana manifestacija narodnog stvaralaštva „Dani voća”.
U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su KUD-ovi: „Zoran Gajić” iz Rgotine, „Grljan” i „Dubočane” iz istoimenih mesta, „Rucmanˮ iz Glogovice i „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara.
Za lepoticu manifestacije „Dani voća” izabrana je Sara Jovanović iz Grljana, prva pratilja je Marija Jordačijević iz Glogovice a druga pratilja je Sofija Stojanović iz Šljivara.
Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar, a u realizaciji je, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilovićˮ, učestvovala i Mesna zajednica Mala Jasikova.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar