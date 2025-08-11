Održan je 19. Sabor vlaških igara i pesama u Bučju

U Bučju je održan 19. Sabor vlaških igara i pesama, tradicionalna manifestacija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa vlaške zajednice ovog kraja.

Program, koji je privukao veliki broj posetilaca i ljubitelja vlaške muzike, igre i običaja, svečano je otvorio pomoćnik gradonačelnika Bora Nebojša Buzej, a započeo je intoniranjem himne Srbije.

Na saboru su nastupili kulturno-umetnički ansambli, KUD “Stol” iz Bučja, KUD “Dubočane” iz Dubočana, KUD “Tanda” iz Tande, KUD “Lozovica” iz Gornjana i KUD “Miroč” sa Miroča.

Održan je 19. Sabor vlaških igara i pesama u Bučju

Osim bogatog kulturno-umetničkog programa, posetioci su imali priliku da uživaju u izboru za lepoticu sabora, kao i da prisustvuju svečanoj dodeli plaketa i zahvalnica učesnicima i zaslužnim pojedincima.

Organizatori manifestacije bili su Mesna zajednica Bučje, KUD “Stol” iz Bučja i Centar za kulturu Bor, dok je pokrovitelj sabora bio grad Bor.

Sabor je i ove godine pokazao snagu tradicije, zajedništva i ljubavi prema kulturnoj baštini, a veliki broj posetilaca potvrđuje da ova manifestacija ima značajno mesto u kulturnom životu istočne Srbije.

Zajecaronline/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!