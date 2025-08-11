Održan je 19. Sabor vlaških igara i pesama u Bučju
U Bučju je održan 19. Sabor vlaških igara i pesama, tradicionalna manifestacija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa vlaške zajednice ovog kraja.
Program, koji je privukao veliki broj posetilaca i ljubitelja vlaške muzike, igre i običaja, svečano je otvorio pomoćnik gradonačelnika Bora Nebojša Buzej, a započeo je intoniranjem himne Srbije.
Na saboru su nastupili kulturno-umetnički ansambli, KUD “Stol” iz Bučja, KUD “Dubočane” iz Dubočana, KUD “Tanda” iz Tande, KUD “Lozovica” iz Gornjana i KUD “Miroč” sa Miroča.
Održan je 19. Sabor vlaških igara i pesama u Bučju
Osim bogatog kulturno-umetničkog programa, posetioci su imali priliku da uživaju u izboru za lepoticu sabora, kao i da prisustvuju svečanoj dodeli plaketa i zahvalnica učesnicima i zaslužnim pojedincima.
Organizatori manifestacije bili su Mesna zajednica Bučje, KUD “Stol” iz Bučja i Centar za kulturu Bor, dok je pokrovitelj sabora bio grad Bor.
Sabor je i ove godine pokazao snagu tradicije, zajedništva i ljubavi prema kulturnoj baštini, a veliki broj posetilaca potvrđuje da ova manifestacija ima značajno mesto u kulturnom životu istočne Srbije.
Zajecaronline/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar