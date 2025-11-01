Održan 21. festival “Vlaške izvorne pesme”

Violina je tokom minulih vremena odigrala ključnu ulogu u čuvanju kazivačke muzičke kulture.

Magičnim zvucima violine festival je svečano otvorio Jovan Dinić iz Lubnice, jedini violinista lautar na našim prostorima.

U sali Muzičke škole sinoć je održan 21. festival “Vlaške izvorne pesme”.

Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvovalo je sedamnaest takmičara, koji su se nadmetali u dve kategorije: solo pesma bez muzičke pratnje i solo pesma sa muzičkom pratnjom.

Po oceni stručnog žirija u sastavu: Svetlana Arsić, Svetlana Azanjac i Dragana Marinković, nagrađeni su: