Održan 21. festival “Vlaške izvorne pesme”

01.11.2025.
foto: facebook/Centar za kulturu Bor

U sali Muzičke škole sinoć je održan 21. festival “Vlaške izvorne pesme”.
Magičnim zvucima violine festival je svečano otvorio Jovan Dinić iz Lubnice, jedini violinista lautar na našim prostorima.
Violina je tokom minulih vremena odigrala ključnu ulogu u čuvanju kazivačke muzičke kulture.

Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvovalo je sedamnaest takmičara, koji su se nadmetali u dve kategorije: solo pesma bez muzičke pratnje i solo pesma sa muzičkom pratnjom.
Po oceni stručnog žirija u sastavu: Svetlana Arsić, Svetlana Azanjac i Dragana Marinković, nagrađeni su:
U kategoriji solo pesma sa muzičkom pratnjom:
1.mesto – Saša Dražilović
2.mesto – Aleksandar Gubijan
3.mesto – Anđela Jovanović
4.mesto – Katarina Šergić
5.mesto – Gabriel Cobanu
U kategoriji solo pesma bez muzičke pratnje:
1.mesto – Ljubiša Radojković
2.mesto – Stana Germanović
3.mesto – Jela Marjanović
4.mesto – Ljubisav Adamović
5.mesto – Marica Savić
Pokrovitelji festivala je Grad Bor, organizator festivala je Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“.
Zajecaronline/fb/centarzakulturubor/N.B.

