Odbojkaši Srbije na prvenstvu Evrope 2026. godine
Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) objavila je kompletan spisak učesnika Evropskog prvenstva 2026. u konkurenciji odbojkaša, koje će biti odigrano u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj
Plasman na EP 2026. izborili su Italija, Bugarska, Rumunija i Finska, organizatori prvenstva, kao i Srbija, Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Ukrajina, Nemačka i Portugalija na osnovu plasmana na EP 2023, zatim Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka i Slovačka, pobednici sedam kvalifikacionih grupa, kao i pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.
CEV je naveo da će Rumunija i Finska će biti domaćini mečeva grupne faze, dok će se utakmice osmine finala i četvrtfinala igrati u Italiji i Bugarskoj. Polufinala i utakmice za medalje biće odigrane u Italiji.
EP će biti odigrano od 9. do 27. septembra 2026. godine. Šampion Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.
Žreb za EP 2026. biće održan početkom oktobra ove godine.
Zajecaronline.com/sport.alo.rs/N.B.
