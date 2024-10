OD 1. NOVEMBRA OBAVEZNE ZIMSKE GUME! Ovo su CENE zbog kojih će vas zaboleti glava! A kazne tek kolike su?

OD NOVEMBRA OBAVEZNE ZIMSKE GUME!

Sa dolaskom zime, vozačima sledi ista muka – zamena letnjih za zimske pneumatike.

Zimske gume na vozilima obavezne su u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu poledica, led, ili sneg. Bilo da to vremenski uslovi diktiraju, ili ne, saobraćajni stručnjaci, zbog bezbednosnih razloga, kao i moguće nagle promene vremena. Ipak savetuju da u tom periodu posedujete zimske pneumatike.

Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZBS), po pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima, propisao je da od 1. novembra do 1. aprila pneumatici na vozilima moraju na gazećem sloju imati šare duboke najmanje četiri milimetra.

OD NOVEMBRA OBAVEZNE ZIMSKE GUME!

U proseku kreće od 4.000 do 5.000 dinara za uobičajene dimenzije, pa do 12.000, odnosno 13.000 dinara u skupljoj varijanti za pneumatike koje ima do 90 odsto našeg voznog parka, ne računajući džipove. Cen a guma zavisiće od dimenzija točka. Za veći prečnik biće i veća cenu, a mnogo toga zavisi i koji je proizvođač u pitanju. Cena najjeftinijih guma kreće se od 3.500 do 4.500, dok su najskuplje od 20.000 do 75.000 dinara. Ceo komplet košta od 17.000 dinara, pa naviše. Najskuplji je do 75.000. Naravno postoji mogućnost kupovine i polovnih guma, što je za mnoge najpovoljnija varijanta.

Cena montaže zimskih guma. Cena montaže zimskih guma, kao i prilikom kupovine, opet zavisi od svih aspekata veličine gume, uključujući i to da li su felne čelične ili aluminijumske.

Kazne za vožnju sa letnjim gumama: Zbog vožnje sa letnjim gumama po ledu, susnežici ili snegu, kazne mogu biti paprene. Novčana sankcija za ovaj prekršaj kreće se od 10.000 do 800.000 dinara. A u određenom slučaju moguća je čak i zatvorska kazna od 12 godina!

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica. Odnosno 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike između 30.000 i 200.000 dinara.

