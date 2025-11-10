OČEKUJE VAS REPRIZA NOVE GODINE ZA PAMĆENJE! Aca Lukas najavio spektakularan nastup u hotelu „Hajat“

Beograđane i sve goste prestonice očekuje prava muzička eksplozija na reprizi Nove godine u četvrtak u luksuznom hotelu “Hajat”, gde će atmosferu do usijanja dovesti najveća balkanska zvezda Aca Lukas.

Najveća zvezda domaće estrade obećava vrhunski provod i noć za pamćenje, uz sve svoje najveće hitove, od „Kafane na Balkanu“ i „Upali svetlo“ do „Lična karta“ i „Ljubav u doba kokaina“. Publiku očekuje vrhunski scenski spektakl, energija po kojoj je Lukas poznat i produkcija na svetskom nivou.

OČEKUJE VAS REPRIZA NOVE GODINE ZA PAMĆENJE!

Kako saznajemo, interesovanje za ovu noć je ogromno, a broj mesta je ograničen. Organizatori poručuju da će to biti najluksuznija i najuzbudljivija repriza Nove godine u gradu, namenjena svima koji žele da 2026. započnu uz muziku, glamur i nezaboravnu zabavu.

Rezervacije su već u toku, a organizatori najavljuju i brojna iznenađenja tokom večeri.

Ako mislite da ste sve doživeli za novogodišnje praznike sačekajte Lukasa u Hajatu!

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

