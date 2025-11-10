OČEKUJE VAS REPRIZA NOVE GODINE ZA PAMĆENJE! Aca Lukas najavio spektakularan nastup u hotelu „Hajat“
Beograđane i sve goste prestonice očekuje prava muzička eksplozija na reprizi Nove godine u četvrtak u luksuznom hotelu “Hajat”, gde će atmosferu do usijanja dovesti najveća balkanska zvezda Aca Lukas.
Najveća zvezda domaće estrade obećava vrhunski provod i noć za pamćenje, uz sve svoje najveće hitove, od „Kafane na Balkanu“ i „Upali svetlo“ do „Lična karta“ i „Ljubav u doba kokaina“. Publiku očekuje vrhunski scenski spektakl, energija po kojoj je Lukas poznat i produkcija na svetskom nivou.
Kako saznajemo, interesovanje za ovu noć je ogromno, a broj mesta je ograničen. Organizatori poručuju da će to biti najluksuznija i najuzbudljivija repriza Nove godine u gradu, namenjena svima koji žele da 2026. započnu uz muziku, glamur i nezaboravnu zabavu.
Rezervacije su već u toku, a organizatori najavljuju i brojna iznenađenja tokom večeri.
Ako mislite da ste sve doživeli za novogodišnje praznike sačekajte Lukasa u Hajatu!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
