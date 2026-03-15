Društvo Izdvajamo Vesti

Obuka za korišćenje defibrilatora u Serbia Zijin Copper Majdanpek

15.03.2026.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Majdanpečki ogranak Serbia Zijin Copper organizovao je juče obuku o korišćenju automatskih defibrilatora na kojoj je prisustvovalo oko stotinak zaposlenih.
Reč je o uređajima koji se koriste kao prva pomoć prilikom srčanog zastoja ili poremećaja srčanog ritma, a planirano je da budu postavljeni u svim rudničkim pogonima, kako bi radnici mogli brzo da reaguju i pruže prvu pomoć do dolaska medicinske ekipe .
„Reč je o automatskim defibrilatorima koji daju glasovna uputstva, samostalno procenjuju srčani ritam i po potrebi obavljaju defibrilaciju. Njegova upotraba može da poveća šanse za preživljavanje u slučaju srčanog udara i do 70 odsto, pa je bitno da bude postavljen na mestima gde radi veći broj ljudi“, rekli su iz Službe bezbednosti i zdravlja na radu.

Foto: Zaječaronline

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju.  I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Dodaj komentar