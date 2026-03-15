Obuka za korišćenje defibrilatora u Serbia Zijin Copper Majdanpek
Majdanpečki ogranak Serbia Zijin Copper organizovao je juče obuku o korišćenju automatskih defibrilatora na kojoj je prisustvovalo oko stotinak zaposlenih.
Reč je o uređajima koji se koriste kao prva pomoć prilikom srčanog zastoja ili poremećaja srčanog ritma, a planirano je da budu postavljeni u svim rudničkim pogonima, kako bi radnici mogli brzo da reaguju i pruže prvu pomoć do dolaska medicinske ekipe .
„Reč je o automatskim defibrilatorima koji daju glasovna uputstva, samostalno procenjuju srčani ritam i po potrebi obavljaju defibrilaciju. Njegova upotraba može da poveća šanse za preživljavanje u slučaju srčanog udara i do 70 odsto, pa je bitno da bude postavljen na mestima gde radi veći broj ljudi“, rekli su iz Službe bezbednosti i zdravlja na radu.
Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor
