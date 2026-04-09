OBRADOVIĆ OŠTRO: Ne zanimaju me kalkulacije, najvažnije je da se pobedi!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da ga ne zanimaju kalkulacije pred poslednja dva kola Evrolige i da je samo fokusiran da njegova ekipa sutra uveče pobedi Asvel.

– Moramo da imamo istu koncentraciju i protiv uslovno rečeno slabijeg protivnika. Pokazivali smo određene slabosti u prošlosti u tim slučajevima. Mislim da smo i naučili neke lekcije, da niko ne sme da se potceni, posebno u eliminacionim utakmicama – rekao je Obradović na konferenciji za medije pred put u Francusku.

Obradović je godinama vodio Monako i odlično poznaje Asvel.

– Ovaj poslednji meč Asvela protiv Monaka uopšte nije merilo kako će oni igrati protiv nas. Znam da su kod kuće mnogo bolji. Drugačije su orijentisani, mnogo mobilniji fizički, trče više pred svojom publikom koja stvarno pravi fenomenalnu atmosferu kroz istoriju. U odnosu na jučerašnju utakmicu sigurno će biti drugačiji. Vratio se i Ertel koji je glavni kreator iz pik-en-rol igre i Ndiaje koji ima fizičke predispozicije za tri različite pozicije i može da bude problem – dodao je Obradović.

Trener Zvezde je na kraju istakao da uopšte ne prati rezultate direktnih rivala u trci za plasman u plej-of i plej-in.

– Uopšte ne gledam rezultate, niti me zanimaju bilo kakve kalkulacije. Najvažnije je da se pobedi. Mora samo da se razmišlja o meču – podvukao je Obradović.

Zajecaronline.com/SrbijaDanas/ N.B.

