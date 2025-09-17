Obeležavanje Dana Sektora za vanredne situacije u Zaječaru

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru obeležio je danas svoju slavu i dan sektora.

Sektor za vanredne situacije obeležava krsnu slavu Neopalimu kupinu 17. septembra. Neopalima kupina ili nesagoriva kupina , relikvija hrišćanska i starozavetne tradicije, koja se čuva u istoimenoj crkvi u sklopu manastira Svete Katarine na Sinaju.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova 17. septembra, obeležava svoj Dan Sektora za vanredne situacije nizom manifestacija širom Republike Srbije.

Igor Dimitrijević načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru je rekao da je sektor i ove godine u svojim prostorijama upriličio tradicionalno sečenje slavskog kolača i obeležavanje slave.

Ove godine kolačar Lazar Milojković predao je kolač svom kolegi Daliboru Đorđeviću.

U prostorijama svih 27 organizacionih jedinica Sektora za vanredne situacije u Republici Srbiji priređena je ceremonija sečenja slavskog kolača.

Vatrogasci –spasioci su u periodu posvećenom obeležavanju Dana Sektora za vanredne situacije, realizovali niz aktivnosti tokom kojih su građani imali prilike da se upoznaju sa vatrogasnom opremom i poslom vatrogasaca. Korisnici iz Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Oblutak“ obišli su Vatrogasni dom u Zaječaru i družili se sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije.

Organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika Sektora za vanredne situacije širom Srbije. U Crvenom krstu u Zaječaru su u akciji dobrovoljnog davanja krvi u kojoj su učestvovali pripadnici Sektora za vanredne situacije prikupljene 64 jedinice dragocene tečnosti.

Zajecaronline/N.B.

